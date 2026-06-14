Три человека пострадали и один погиб в результате аварии на КАД.

В Красногвардейском районе Петербурга полиция проводит проверку по факту аварии на 41-м километре Кольцевой автодороги (КАД), в результате которого погибла 37-летняя женщина.

ДТП произошло накануне, 13 июня, около 17:45. Водитель «Хендай Солярис» двигался по КАД в направлении от Колтушского шоссе к Шафировскому проспекту. В этот момент на проезжей части из-за поломки автомобиля стояла женщина.

В результате столкновения «Хендай» врезался в стоящую иномарку, которую от удара отбросило в женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Также пострадали водитель «Хендая» и его 27-летняя пассажирка. Они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Также в больницу с легкими травмами был доставлен 6-летний ребенок, находившийся в салоне того же автомобиля.

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Фото на миниатюре: magnific