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Новости Происшествия

Женщина погибла на КАД после того, как вышла на проезжую часть из-за сломавшегося автомобиля

Три человека пострадали и один погиб в результате аварии на КАД.

В Красногвардейском районе Петербурга полиция проводит проверку по факту аварии на 41-м километре Кольцевой автодороги (КАД), в результате которого погибла 37-летняя женщина.

ДТП произошло накануне, 13 июня, около 17:45. Водитель «Хендай Солярис» двигался по КАД в направлении от Колтушского шоссе к Шафировскому проспекту. В этот момент на проезжей части из-за поломки автомобиля стояла женщина.

В результате столкновения «Хендай» врезался в стоящую иномарку, которую от удара отбросило в женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Также пострадали водитель «Хендая» и его 27-летняя пассажирка. Они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Также в больницу с легкими травмами был доставлен 6-летний ребенок, находившийся в салоне того же автомобиля. 

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13.06.2026
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Теги

кад авария
Новости Происшествия

Водитель питбайка погиб после столкновения с автобусом в Ленобласти

Смертельная авария произошла в результате выезда на встречную полосу.

В Ломоносовском районе Ленинградской области проводится проверка по факту смертельной аварии с участием питбайка. 

Как передает региональный главк МВД, ДТП произошло в ночь на 13 июня на 79-м километре автодороги «Санкт-Петербург — Ручьи». Водитель питбайка выехал на встречную полосу и столкнулся автобусом. От полученных травм находившийся за рулем двухколесного транспорта мужчина скончался на месте.

Вам будет интересно
Женщина погибла на КАД после того, как вышла на проезжую часть из-за сломавшегося автомобиля
Три человека пострадали и один погиб в результате аварии на КАД. В Красногвардейском районе Петербурга полиция проводит проверку по факту аварии на 41...
14.06.2026
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Теги

Ломоносовский район авария

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