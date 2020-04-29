Мужчина оштрафован на 15 тыс. рублей за побег из обсерватора в Глажево

27 апреля Киришский городской суд оштрафовал на 15 тыс. рублей мужчину, сбежавшего из-под наблюдения врачей обсерватора в Глажево Киришского района Ленобласти.
Оштрафованный недавно вернулся из Эстонии и должен был провести период с 19 апреля по 3 мая в обсерваторе на базе геронтологического центра в поселке Глажево. Однако он нарушил постановление главного санитарного врача региона и покинул учреждение уже 20 апреля.
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