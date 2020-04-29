Труп с удавкой на шее на высоте 5 метров нашли в лесу под Выборгом

28 апреля в полицию Выборгского района обратился петербуржец, который нашел труп с веревкой на шее в лесу в непосредственной близости от Выборга.
Тело висело в петле-удавке на высоте пяти метров от земли. Дерево, к ветке которого была привязана веревка, располагалось всего в 1,5 км от автодороги. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили рядом с трупом альпинистское снаряжение.
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