Известно, где в Ленобласти зафиксировано 53 новых случая COVID-19 на 29 апреля

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти зафиксированы 53 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Динамика по населенным пунктам и районам:

  • Селиваново, Бокситогорский район;
  • Кикерино, Волосовский район;
  • Сумино, Волосовский район;
  • Мурино;
  • Всеволожск;
  • Кудрово;
  • Янино-1;
  • Выборг;
  • Первомайское, Выборгский район;
  • Гатчина;
  • Тайцы, Гатчинский район;
  • Войсковицы, Гатчинский район;
  • Сиверский, Гатчинский район;
  • Вырица, Гатчинский район;
  • Пудомяги, Гатчинский район;
  • Батово, Гатчинский район;
  • Малые, Колпаны Гатчинский район;
  • Коммунар, Гатчинский район;
  • Новый Свет, Гатчинский район;
  • Новогорелово, Ломоносовский район;
  • Луга;
  • Приозерск;
  • Гостицы, Сланцевский район;
  • Выскатка, Сланцевский район;
  • Ульяновка, Тосненский район.
Вам будет интересно
В Ленобласти зафиксировано 53 новых случая COVID-19 – статистика на 29 апреля
За прошедшие сутки в России зафиксирован 5 841 новый факт заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019. В Ленобласти 53 новых случая, в Петербурге...
29.04.2020 2727