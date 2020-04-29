Известно, где в Ленобласти зафиксировано 53 новых случая COVID-19 на 29 апреля

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти зафиксированы 53 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Динамика по населенным пунктам и районам:
- Селиваново, Бокситогорский район;
- Кикерино, Волосовский район;
- Сумино, Волосовский район;
- Мурино;
- Всеволожск;
- Кудрово;
- Янино-1;
- Выборг;
- Первомайское, Выборгский район;
- Гатчина;
- Тайцы, Гатчинский район;
- Войсковицы, Гатчинский район;
- Сиверский, Гатчинский район;
- Вырица, Гатчинский район;
- Пудомяги, Гатчинский район;
- Батово, Гатчинский район;
- Малые, Колпаны Гатчинский район;
- Коммунар, Гатчинский район;
- Новый Свет, Гатчинский район;
- Новогорелово, Ломоносовский район;
- Луга;
- Приозерск;
- Гостицы, Сланцевский район;
- Выскатка, Сланцевский район;
- Ульяновка, Тосненский район.
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