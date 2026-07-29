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В Ленобласти камеры помогли выписать штрафы за сброс мусора на 17 млн рублей

При этом зона покрытия умных камер на сегодняшний день составляет лишь 7%.

Внедрение систем видеонаблюдения в Ленинградской области позволило выявить значительное число нарушений, связанных с незаконным складированием отходов. За прошлый год в регионе благодаря таким системам выписали штрафы на 17 миллионов рублей, рассказали в Госэконадзоре.

Чаще всего камеры фиксируют сброс строительного мусора и использованных автомобильных покрышек, которые запрещено размещать на стандартных контейнерных площадках. На основе полученных видеозаписей специалисты ведомства оперативно устанавливают личности нарушителей и привлекают их к административной ответственности.

«Мы стремимся к тому, чтобы на каждой площадке была такая камера», — отметила глава комитета Рамила Агаева.

При этом зона покрытия камер слежения на сегодняшний день в регионе составляет только 7%. Сейчас ведется тестирование интеллектуальных систем контроля за транспортировкой строительных отходов. Это должно минимизировать риски появления нелегальных свалок.

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Фото на миниатюре: magnific

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штрафы Госэконадзор в Ленобласти Свалки
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Легкоатлет из Ленобласти завоевал «серебро» на Первенстве России - По итогам общего зачета в своей лиге сборная Ленинградской области также заняла пятое место.
Фото: Центр спортивной подготовки Ленобласти

Особенно отличился Александр Тодощук, который занял второе место в метании молота с результатом 56 метров 82 сантиметра. По итогам общего зачета в своей лиге сборная Ленинградской области также заняла пятое место.

Всего в турнире приняли участие 751 спортсмен из 70 регионов страны. В составе сборной Ленинградской области было 12 атлетов из шести спортивных школ.

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