При этом зона покрытия умных камер на сегодняшний день составляет лишь 7%.

Внедрение систем видеонаблюдения в Ленинградской области позволило выявить значительное число нарушений, связанных с незаконным складированием отходов. За прошлый год в регионе благодаря таким системам выписали штрафы на 17 миллионов рублей, рассказали в Госэконадзоре.

Чаще всего камеры фиксируют сброс строительного мусора и использованных автомобильных покрышек, которые запрещено размещать на стандартных контейнерных площадках. На основе полученных видеозаписей специалисты ведомства оперативно устанавливают личности нарушителей и привлекают их к административной ответственности.

«Мы стремимся к тому, чтобы на каждой площадке была такая камера», — отметила глава комитета Рамила Агаева.

При этом зона покрытия камер слежения на сегодняшний день в регионе составляет только 7%. Сейчас ведется тестирование интеллектуальных систем контроля за транспортировкой строительных отходов. Это должно минимизировать риски появления нелегальных свалок.

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