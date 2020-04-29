Видео: 60-е заседание Законодательного собрания Ленинградской области

Сегодня, 29 апреля, в рамках 60-го заседания прошел Правительственный час, посвященный вопросам борьбы с пандемией коронавируса в регионе.

Парламентариям рассказали о ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе, о мерах финансовой, экономической и социальной поддержки и о повышении устойчивости работы медицинских учреждений.

В ходе Правительственного часа перед областными парламентариями выступил первый заместитель Председателя Правительства региона — председатель комитета финансов Роман Марков. Он отметил, что в регионе из областного бюджета и резервного фонда выделяются средства на борьбу с COVID-19.

Перед депутатами выступил и ответил на их вопросы председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин. Председатель комитета по социальной защите населения Светлана Шлемова рассказала о мерах поддержки населения в период борьбы с пандемией коронавируса. Депутаты смогли задать вопросы первому заместителю председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Антону Финогенову.