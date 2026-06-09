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Новости Социум

В России предложили включить детскую ортодонтию в ОМС

Депутаты фракции «Новые люди» направили письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с инициативой закрепить на федеральном уровне минимальный гарантированный объем детской ортодонтической помощи по полису ОМС.

В России предложили включить детскую ортодонтию в ОМС - Депутаты направили соответствующее письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.
Фото: magnific.

В перечень услуг по ОМС предлагается включить профилактический осмотр врача-ортодонта, диагностику, составление плана лечения, изготовление базовых съемных ортодонтических аппаратов по медицинским показаниям, их коррекцию, активацию и ремонт, пишет ТАСС.

Авторы инициативы предлагают поэтапное введение лечения детей у ортодонта по полису ОМС в регионах, начиная с анализа региональных практик и заканчивая установкой единых требований к медпомощи. Сейчас доступность лечения в регионах отличается: в некоторых субъектах оно частично включено в систему ОМС, в других — фактически недоступно бесплатно. Единый стандарт на уровне страны поможет решить эту проблему.

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Теги

Омс ортодонтия дети здравоохранение госдума
Новости Социум

Депутат Журова: Я всегда была сторонником запрета продажи вейпов детям

Госдума приняла закон, который позволит региональным властям временно вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Закон был принят единогласно.

«Я всегда была сторонником запрета продажи вейпов детям. Я видела последствия курения школьниками электронных сигарет и те серьёзные проблемы со здоровьем, которые у них появлялись. Ко мне обращались родители из Ленинградской области и Петербурга. Я обещала, что мы с партией «Единая Россия» решим этот вопрос, и вот долгожданный закон принят», - отметила депутат Светлана Журова.

Закон также предусматривает лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Согласно новым нормам, регионы будут выдавать лицензии и контролировать соблюдение правил в точках продажи. Эти изменения вступят в силу с 1 октября 2026 года. С 1 сентября 2027 года система «Честный знак» будет отслеживать движение продукции до покупателей.

«Задача инициативы - усилить контроль над оборотом и сократить нелегальный рынок. Но самое главное - защитить людей, особенно детей и подростков. Сфера вейпов должна стать абсолютно прозрачной», - отметила депутат.

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Запретить продажу можно будет на период с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года с возможностью последующего продления. За полный запрет выступили 74% участников опроса, проведенного председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Мы обязаны убрать эту продукцию подальше от детей и сделать рынок контролируемым и цивилизованным. Это вопрос здоровья нации, и здесь мягкость неуместна», - заключила депутат.

Теги

Журова вейп госдума Россия

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