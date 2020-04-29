СМИ: с 30 апреля жители Петребурга должны будут носить маски на улицах и в общественных местах

С 30 апреля в Петербурге вводится “масочный режим” — жители обязаны будут носить маски в общественных местах и на улицах.
Соответствующее постановление сегодня подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщает телеканал “Санкт-Петербург”. Документ пока не был опубликован на сайте Смольного.
Масочный режим предполагает, что жители Петербурга обязаны будут использовать респираторы, маски или другие средства защиты при посещении магазинов, аптек и просто при передвижении по улице и в общественном транспорте.
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