В России умерли более 1 тыс человек с COVID-19, за сутки – 101, сообщил оперштаб

Более 1 тыс человек с коронавирусом умерли в России, за сутки скончался 101 заражённый, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

«За последние сутки подтверждён 101 летальный случай… Всего умерших: 1073», — говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, за последние сутки 65 человек умерли в Москве, по четыре — в Ставропольском крае и Брянской области, по три — в Подмосковье и Ростовской области.