Ситуация с COVID-19 в Петербурге может стабилизироваться к середине мая

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Санкт-Петербурге может стабилизироваться к середине мая, сообщил журналистам глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто.

«Ситуация находится под контролем. Есть ощущение, что к середине мая мы должны выйти на стабилизацию», — сказал Шляхто, комментируя ситуацию с динамикой заболевания коронавирусной инфекцией в городе.

Он отметил, что пик заболеваемости вирусом в Петербурге еще не достигнут. На данный момент большая часть пациентов с выявленной инфекцией не нуждаются в госпитализации. Рост числа выявленных случаев заражения, по словам медика, может быть связан с увеличением тестирования на коронавирус.

В Петербурге зафиксировано 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в городе с начала пандемии — 4062, скончались 29 человек, выздоровели 779.

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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались. В России зарегистрировано 106 498 случаев заражения COVID-19 (+7099 за минувшие сутки), скончались пациентов с коронавирусом — 1073 (+ 101), выздоровели 11 619 человек (+ 1333 за сутки).