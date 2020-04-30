В Ленобласти выплатили авансом межтарифную разницу предприятиям ЖКХ

В связи с COVID-19 и в рамках поддержки граждан, бизнеса и предприятий в Ленобласти принято беспрецедентное для региона решение – межтарифная разница выплачена авансом предприятиям ЖКХ.
«Перечислили всем коммунальным предприятиям межтарифную разницу, а это миллиарды рублей, чтобы они чувствовали себя уверенно и могли работать», – заявил Александр Дрозденко
По словам губернатора Ленобласти, это было сделано в связи с тем, что в регионе действуют «каникулы» по уплате коммунальных платежей – трех месяцев, без уплаты процентов за просрочку.
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30.04.2020 14