В Ленобласти выплатили авансом межтарифную разницу предприятиям ЖКХ

В связи с COVID-19 и в рамках поддержки граждан, бизнеса и предприятий в Ленобласти принято беспрецедентное для региона решение – межтарифная разница выплачена авансом предприятиям ЖКХ.

«Перечислили всем коммунальным предприятиям межтарифную разницу, а это миллиарды рублей, чтобы они чувствовали себя уверенно и могли работать», – заявил Александр Дрозденко

По словам губернатора Ленобласти, это было сделано в связи с тем, что в регионе действуют «каникулы» по уплате коммунальных платежей – трех месяцев, без уплаты процентов за просрочку.