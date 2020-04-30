Ленобласть выплатила почти 7 млн рублей безработным и самозанятым

На сегодняшний день число официально зарегистрированных безработных в Ленобласти составляет 9,5 тысяч человек.

Как сообщает Биржи труда Ленобласти, на 30 апреля в качестве ищущих работу зарегистрированы 14,8 тысяч человек, из них 9,5 тысяч — получили статус безработного. 908 безработных и 314 самозанятых граждан уже получили региональные выплаты — общая сумма составила 6 млн 720 тысяч рублей.

При этом с начала апреля были трудоустроены 280 человек, за последнюю неделю – 36 человек. Самыми востребованными остаются сферы ЖКХ и медицины.

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Напомним, что безработным гражданам назначается пособие в размере от 1500 до 12130 рублей. Тем, кто потерял работу после 30 марта регион доплачивает 5000 рублей не более трех месяцев. Для самозанятых предусмотрена единовременная выплата в размере 7000 рублей.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.