Жительница Соснового Бора стала “Воспитателем года” в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Жительница Соснового Бора Эльвира Калиниченко стала лучшим воспитателем Ленобласти. 

Конкурс профессионального педагогического мастерства “Воспитатель года-2020” впервые проходил в дистанционном формате. В нем приняли участие 17 воспитателей, которые представили свои творческие материалы по трем заочным турам. 

По итогам, “Воспитателем года” стала Эльвира Калиниченко из Соснового Бора, лауреатами — Ольга Бойцева из Тихвинского района и Виктория Михайлова из Агалатово.

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