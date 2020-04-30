Жительница Соснового Бора стала “Воспитателем года” в Ленобласти

Жительница Соснового Бора Эльвира Калиниченко стала лучшим воспитателем Ленобласти.

Конкурс профессионального педагогического мастерства “Воспитатель года-2020” впервые проходил в дистанционном формате. В нем приняли участие 17 воспитателей, которые представили свои творческие материалы по трем заочным турам.

По итогам, “Воспитателем года” стала Эльвира Калиниченко из Соснового Бора, лауреатами — Ольга Бойцева из Тихвинского района и Виктория Михайлова из Агалатово.