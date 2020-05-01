В Нурме умерла школьница, рядом лежали пустые упаковки от лекарств

По предварительной информации, причиной смерти стало медикаментозное отравление.
Утром 30 апреля в полицию Тосненского района поступило сообщение о том, что в квартире в деревне Нурма скончалась 16-летняя школьница. С места изъяли восемь упаковок из-под лекарств. Причина смерти, по предварительной информации, стало медикаментозное отравление.
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Известно, что девочка училась хорошо, жила с матерью и бабушкой. Ранее семья в поле зрения полиции не попадала.
Обстоятельства и причины смерти уточняются.