В Нурме умерла школьница, рядом лежали пустые упаковки от лекарств

По предварительной информации, причиной смерти стало медикаментозное отравление.

Утром 30 апреля в полицию Тосненского района поступило сообщение о том, что в квартире в деревне Нурма скончалась 16-летняя школьница. С места изъяли восемь упаковок из-под лекарств. Причина смерти, по предварительной информации, стало медикаментозное отравление.

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Известно, что девочка училась хорошо, жила с матерью и бабушкой. Ранее семья в поле зрения полиции не попадала.

Обстоятельства и причины смерти уточняются.