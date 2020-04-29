Труп под ковром нашли в одной из квартир Соснового Бора

В Сосновом Бору неизвестные убили мужчину и прикрыли тело ковром и подушками. С места преступления изъято два топора и долговая расписка.

Вечером 28 апреля в полицию Соснового Бора поступило сообщение о трупе в одной из квартир дома на улице Героев. Прибывшие на место преступления полицейские и следователь районного отдела СК обнаружили 37-летнего жильца этой квартиры. Тело было накрыто ковром, а голова подушками. Стены и полы были в крови, дверь открыта. На голове убитого обнаружены травмы.

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С места изъяли два топора, долговую расписку и пару окурков. По предварительным данным, погибший был безработным. Возбуждено уголовное дело.