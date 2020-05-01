В Ленобласти раздадут георгиевские ленточки

1 мая в Ленобласти стартует Всероссийская акция “Георгиевская ленточка”.

В этом году, несмотря на режим самоизоляции, акция не прервется. Георгиевскую ленточку традиционно будут раздавать в скверах, аптеках, сетевых магазинах, автозаправках, при этом волонтеры будут соблюдать все меры предосторожности. Также ленточку можно получит онлайн — в социальной сети “ВКонтакте”.

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Напомним, что на фоне пандемии коронавируса Владимир Путин поручил отложить все мероприятия, связанные с празднованием 75-летия Победы. Но несмотря на ограничения, каждый район Ленобласти планирует отметить День Победы.

Так, в Гатчине на фасаде Киноконцертного зала “Победа” появится световая проекция изображения георгиевской ленты. Во Всеволожском районе и Тихвине акция пройдет в социальных сетях и сайтах молодежных клубов. В поселке Мга Кировского района жители дома №22 по ул. Дзержинского вывесят георгиевские ленточки на окнах.