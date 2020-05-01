Предприниматели могут подать заявление на получение субсидий дистанционно.

С 1 мая ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу. Теперь организации и индивидуальные предприниматели , занятые в пострадавших отраслях, могут подать заявление в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или по почте.

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Выплата предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с деятельностью в разгар пандемии, а также для оплаты труда работников в апреле и мае 2020 года.

При этом размер субсидии будет рассчитываться с учетом количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей. В случае с ИП к числу работников будет прибавляться один человек — сам предприниматель.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте ФНС России.