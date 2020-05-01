Ленобласть вошла в тройку регионов-лидеров по поддержке бизнеса

Ленобласть заняла второе место в рейтинге регионов по мерам поддержки бизнеса на местах.

По итогам мониторинга, самые эффективные меры по поддержке бизнеса оказывают в Ленинградской, Ульяновской, Мурманской областях, Приморском крае и Республике Карелии. Об этом сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В Ленобласти принят ряд мер поддержки для малого бизнеса:

единовременная выплата областным предпринимателям , которые временно остались без дохода, — 7 тысяч рублей и 5 тысяч на каждого ребенка;

снижение налога по УСН с 6% до 1%;

льгота по налогу на имущество для арендодателей, предоставляющих скидку арендаторам;

предприниматели, арендующие государственное имущество, освобождаются от платежей или получают отсрочку.

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Помимо этого Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти ввел мораторий на выплату основного долга и процентов по выданным ранее микрозаймам. Также предоставляются льготные микрозаймы на выплату зарплат, оплату аренды и коммунальных платежей.