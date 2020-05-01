В Ленобласти ввели особый противопожарный режим

С 1 мая на территории Ленобласти ввели особый противопожарный режим.
В период действия особого противопожарного режима на территории Ленобласти запрещено:
- разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, пожнивных и порубочных остатков;
- использование сооружений для приготовления блюд на открытом огне и углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения;
- посещение лесопарковых зон, лесов, за исключением граждан, деятельность которых связана с пребыванием и обслуживанием указанных мест.
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ОНДиПР Выборгского района напоминает, что нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа.