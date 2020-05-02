Порядка 215 человек пострадали от укусов клещей в Ленобласти

По последней информации от Роспотребнадзора на 27 апреля, в Ленобласти зафиксировано порядка 215 случаев укуса клеща. Больше всего пострадавших в Гатчинском, Волховском, Всеволожском, Тосненском, Киришском, Сланцевском, Лужском, Тихвинском и Подпорожском районах.

Уточняется, что из общего количества пострадавших 76 из них — дети. Несмотря на запрет на посещение лесов, с клещами можно встретиться и на дачных участках.

Роспотребнадзор напоминает, что в случае обнаружения клеща, нужно оперативно обратиться в ближайшую поликлинику или травмункт. Несмотря на отмену планового приема на территории Ленинградской области до 11 мая 2020 года, подобный случай обращения относится к экстренной помощи и поликлиники обязаны принять пациента. Медработник поможет удалить клеща и отправит его на анализ наличия возбудителей болезней.

В случае, если пострадавшему удастся самостоятельно извлечь насекомое, то место укуса следует обработать спиртом или йодом, а клеща сдать в одну из лабораторий:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27, ст. метро «Елизаровская»;

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в Гатчинском районе по адресу: Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44 а;

Ранее ivbg.ru писал, что в России ожидается аномальное нашествие клещей из-за теплой зимы. В Эпидемнадзоре при этом сообщают, что лучшее средство борьбы против клещей – вакцинация и соблюдение правил предосторожности.