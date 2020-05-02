Двое разбойников встретили мужчину на веранде и обнесли его дом в Гатчинском районе

Утром 1 мая в полицию обратился 43-летний мужчина. Он заявил, что часом ранее на веранде своего дома в Выре Гатчинского района на него напали.

По словам потерпевшего, он услышал шум на веранде, после чего открыл дверь и немедленно получил сильный удар по шее — в результате мужчина потерял сознание. Придя в себя, он обнаружил пропажу двух мобильных телефонов, музыкального центра, электрических и бензиновых инструментов.

Вскоре в Рождествено в одном из домов по Комсомольской улице были задержаны двое местных безработных в возрасте 20 и 33 лет. Один из них был пятикратно судим. Похищенное изъято, сообщает 47news.

Сумма ущерба составила 53,5 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.