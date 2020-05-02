Жесткое столкновение легковушек произошло в Горелово, есть пострадавшие

Сегодня днем, 2 мая, в поселке Горелово на пересечении улиц Заречной и Дачной произошла авария. Столкнулись Hover и ВАЗ.

По предварительной информации, мужчина 1970 года рождения, управляя иномаркой, двигался по Дачной улице и выехал под знак «Уступи дорогу». В результате произошло столкновение с отечественной легковушкой под управлением юноши 2002 года рождения.

Различные травмы получили водитель иномарки и 17-летний пассажир отечественной легковушки, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Красносельскому району.