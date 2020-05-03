Эксперты назвали причину снижения цен на съемное жилье в Петербурге

Автор: Илья Серов
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По словам совладелицы инвестиционной компании Garnet Екатерины Сивовой, сегодня на рынке аренды жилья в Петербурге есть определенное снижение спроса.

«Если сравнивать количество обращений, которые нами фиксировались в апреле 2019 года с апрелем 2020 года, то сокращение спроса составляет около 10-12 %», — цитируют «Невские новости» Сивову.

Эксперт отметила, что собственники вынуждены снижать стоимость аренды, чтобы привлечь арендаторов. В некоторых случаях скидки достигают 10-20 тысяч рублей.

Генеральный директор агентства недвижимости «Невский Простор» Александр Гиновкер рассказал, что в наиболее сложной ситуации сейчас находятся собственники объектов в массовых новостроечных локациях, например, таких как Мурино и Кудрово. Там объем предложения превышает спрос. В итоге собственники стали более лояльно подходить к выбору жильцов.

С такими мнениями не согласился генеральный директор агентства недвижимости «Доли.ру» Игорь Аболемов — по его мнению, снижения спроса на рынке аренды комнат нет.

«Могу сказать, что есть даже некоторый рост спроса. Мы связываем это с тем, что арендаторы вынуждены ухудшать свои жилищные условия. Так, многие из отдельного жилья переезжают в комнаты. Также арендаторы, которые уже проживают в комнатах просят владельцев о снижении размера арендной платы», — объяснил он.