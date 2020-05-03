Эксперты назвали причину снижения цен на съемное жилье в Петербурге

По словам совладелицы инвестиционной компании Garnet Екатерины Сивовой, сегодня на рынке аренды жилья в Петербурге есть определенное снижение спроса.

«Если сравнивать количество обращений, которые нами фиксировались в апреле 2019 года с апрелем 2020 года, то сокращение спроса составляет около 10-12 %», — цитируют « Невские новости » Сивову.

Эксперт отметила, что собственники вынуждены снижать стоимость аренды, чтобы привлечь арендаторов. В некоторых случаях скидки достигают 10-20 тысяч рублей.

Генеральный директор агентства недвижимости «Невский Простор» Александр Гиновкер рассказал, что в наиболее сложной ситуации сейчас находятся собственники объектов в массовых новостроечных локациях, например, таких как Мурино и Кудрово. Там объем предложения превышает спрос. В итоге собственники стали более лояльно подходить к выбору жильцов.

С такими мнениями не согласился генеральный директор агентства недвижимости «Доли.ру» Игорь Аболемов — по его мнению, снижения спроса на рынке аренды комнат нет.