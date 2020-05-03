В Ленобласти проходят #субботникиПобеды

Сегодня, 3 мая, на воинском участке гражданского кладбища «Варбеги» в Подпорожском районе прошла уборка территории в ходе акции #субботникиПобеды.

Участие приняли специалисты районной администрации, представители общественного объединения «ЮНАРМИЯ» и волонтеры. Они убрали территорию воинского захоронения и покрасили ограду по всему периметру.

Субботники на военных мемориалах, памятниках и братских могилах в Ленинградской области продолжатся до 9 мая, сообщает пресс-служба правительства 47 региона.

Ранее ivbg.ru писал, что спасатели Ленобласти участвуют в акции #субботникиПобеды. Кроме того, участие принимают сотрудники областных комитетов, районных администраций, домов культуры, коммунальных служб и волонтерских объединений.