Лобовое столкновение легковушек произошло в Петербурге

Сегодня днем, 3 мая, в группе «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте» очевидец сообщил об аварии на шоссе Революции в Петербурге.
Судя по кадрам, произошло лобовое столкновение двух легковушек. При этом водитель одной из них оказался в реанимации, сообщает очевидец.
«Лексус вынесло на встречку и впечатался в едущий Фокус, скорая и пожарная приехали минут за 10. Водителю Форда было очень плохо. Похоже, что серьезные переломы. Пассажирка, вроде жена, вышла, держась за живот, но вроде ничего серьезного», — сообщил другой очевидец в комментариях под постом.