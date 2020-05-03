Лобовое столкновение легковушек произошло в Петербурге

Сегодня днем, 3 мая, в группе «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте» очевидец сообщил об аварии на шоссе Революции в Петербурге.

Судя по кадрам, произошло лобовое столкновение двух легковушек. При этом водитель одной из них оказался в реанимации, сообщает очевидец.