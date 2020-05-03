Ситуацию с водой в Тарасово возьмут под контроль

Несколько месяцев в деревне Тарасово Тосненского района из кранов в домах местных жителей течет нечто похожее на продукцию лакокрасочного завода.

О ситуации рассказал один из местных жителей в группе «Дежурный по Ленобласти» во «ВКонтакте».

«Вот такая вода второй день в Тарасово Тосненского р-на. Ни помыться, ни постирать. Объявлений нет о работах по водоканалу», – написал анонимно гражданин.

В комментариях другой пользователь сообщили, что такое наблюдается вовсе на второй день.

«Господа и дамы. Это уже не второй день, а 6 месяц пошел. Написаны мною жалобы Водоканал, УК игнорируют. Заявления пишу раз в неделю. Перерасчета не делают. Системы фильтрации (2 фильтра в ряд) хватает на 3 дня максимум», – рассказал Юрий Брукшто.

Аналогичный пост был опубликован в указанной группе еще 7 января. Тогда речь шла о ржавой воде, которая течет вместо нормальной уже второй месяц. Некоторые пользователи предполагают, что виной всему Водоканал. Как сообщает Online47, причина другая.

Дело в том, что в деревне Тарасово работает не ГУП «Леноблводоканал», а АО «Ленинградские областные коммунальные системы» (ЛОКС). И именно «ЛОКС» отвечает за качество воды. Источников водоснабжения является скважина, вода намного превышает норму по железу — в этом и заключается причина неприятного цвета. Несмотря на это, вода в любом случае непригодна для использования.

В 2012 году администрация Тосненского городского поселения приобрела специальное оборудование для обезжелезивания воды. Благодаря этому АО «ЛОКС» поставляло качественный ресурс потребителям. Однако сейчас у станции необходимо заменить фильтрующие средства и перезагрузить оборудование, за такие работы отвечает «ЛОКС». Однако проводить их, по данным Online47, предприятие не планирует – хотя все необходимые материалы имеются.

Руководством района и правительством Ленобласти принято решение передать имущество сферы водоснабжения и водоотведения в «Леноблводоканал». Ориентировочно, процесс приемки пройдет уже в мае-июне. После будет произведено и обслуживание станции обеззараживания. А значит, жители Тарасово наконец смогут пользоваться чистой, безопасной водой.