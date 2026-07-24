Продолжительность солнечного сияния 17 июля достигла рекордных для XXI века 15,9 часа в Санкт-Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Средняя температура воздуха за первые две декады месяца составила +19,2 °C, что немного выше климатической нормы. Осадков выпало около 95 % от нормы, а продолжительность солнечного сияния уже достигла 70 % от среднемесячного показателя.

По словам синоптика, до конца июля в Санкт-Петербурге ожидается преимущественно солнечная погода. Вероятно, по итогам месяца продолжительность солнечного сияния превысит норму.

Подобные показатели в последние годы фиксировали только в 2024, 2021 и 2014 годах. С 16 по 18 июля солнце светило более 15 часов в сутки. При этом 17 июля показатель достиг 15,9 часа и стал рекордным для июля в Петербурге в XXI веке.

В середине прошлого века в городе фиксировали дни с продолжительностью солнечного сияния более 16 часов, сообщает «Бриф24». После переноса центральной метеостанции на Петроградской стороне в 1970 году показатель сократился примерно на 12 минут.