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В Петербурге установлен рекорд по продолжительности солнечного сияния в июле

Продолжительность солнечного сияния 17 июля достигла рекордных для XXI века 15,9 часа в Санкт-Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Средняя температура воздуха за первые две декады месяца составила +19,2 °C, что немного выше климатической нормы. Осадков выпало около 95 % от нормы, а продолжительность солнечного сияния уже достигла 70 % от среднемесячного показателя.

По словам синоптика, до конца июля в Санкт-Петербурге ожидается преимущественно солнечная погода. Вероятно, по итогам месяца продолжительность солнечного сияния превысит норму.

Подобные показатели в последние годы фиксировали только в 2024, 2021 и 2014 годах. С 16 по 18 июля солнце светило более 15 часов в сутки. При этом 17 июля показатель достиг 15,9 часа и стал рекордным для июля в Петербурге в XXI веке.

В середине прошлого века в городе фиксировали дни с продолжительностью солнечного сияния более 16 часов, сообщает «Бриф24». После переноса центральной метеостанции на Петроградской стороне в 1970 году показатель сократился примерно на 12 минут.

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Фармэксперт рассказала, какие лекарства нельзя принимать одновременно

Одновременный прием некоторых лекарств может привести к кровотечениям, поражению печени и почек, нарушениям сердечного ритма и другим опасным последствиям, предупредила фармэксперт Валентина Милованова.

В частности, нельзя сочетать антикоагулянты, включая варфарин, с нестероидными противовоспалительными препаратами – ибупрофеном, диклофенаком и кеторолаком.

«Первая группа – антикоагулянты (варфарин) и нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, диклофенак, кеторолак). Антикоагулянты подавляют образование сгустка, а НПВП повреждают слизистую желудка и снижают функцию тромбоцитов. Совместный прием многократно повышает риск желудочно-кишечного и внутричерепного кровотечения. Комбинация противопоказана. Вторая – ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл) вместе с калийсберегающими диуретиками (спиронолактон) и препаратами калия (панангин). Все три компонента повышают калий в крови, что приводит к гиперкалиемии – концентрации выше 6,5 ммоль/л. Состояние проявляется мышечной слабостью, брадикардией и остановкой сердца. Совместный прием противопоказан», – рассказала Валентина Милованова

Дигоксин и петлевые диуретики, например, фуросемид, допускается принимать вместе только при регулярном контроле уровня калия. В противном случае может развиться интоксикация, сопровождающаяся тошнотой, нарушениями зрения, аритмией и остановкой сердца.

Опасным также может быть сочетание статинов с некоторыми антибиотиками и противогрибковыми препаратами, а антидепрессантов группы СИОЗС – с лекарствами от мигрени.

«Четвертая – статины (аторвастатин, симвастатин) и макролиды (кларитромицин, эритромицин) либо противогрибковые азолы (итраконазол). Препараты конкурируют за фермент печени CYP3A4, концентрация статина возрастает в 3−5 раз. Это ведет к рабдомиолизу – разрушению мышц, острой почечной недостаточности. Комбинация противопоказана. Пятая – антидепрессанты из группы СИОЗС (флуоксетин, сертралин) и препараты от мигрени – триптаны (суматриптан). Совместное применение вызывает серотониновый синдром: гипертермия до 40, спутанность сознания, судороги. Одновременный прием не рекомендуется», – заключила Валентина Милованова

Проверить совместимость препаратов можно в разделе «Взаимодействие» официальной инструкции, Государственном реестре лекарственных средств или у провизора, предоставив полный список принимаемых лекарств.

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