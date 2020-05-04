Ленобласть получит субсидий на поддержку МСП на фоне коронавируса

Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Бюджеты российских регионов (в том числе Ленобласть) получат два миллиарда рублей субсидий на неотложные меры поддержки малого и среднего предпринимательства на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

Предприниматели могут подать заявление на получение субсидий дистанционно. С 1 мая ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу....

«Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 2000000 тысяч рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счёт средств федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.