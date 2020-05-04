Древний археологический комплекс в Приозерском районе могут уничтожить

Археологи обеспокоены происходящим и просят привлечь внимание общественности и властей к этому вопросу.

Так, по вине собственника участка земли навсегда с лица Ленобласти может исчезнуть комплекс археологических объектов на берегу озера Суходольское недалеко от села Ольховка в Приозерском районе Ленобласти.

На представляющем историческую ценность участке земли могут построить коттеджи бизнес класса. На участке собственника находятся объекты археологического наследия, поэтому проводить земляные и строительные работы без экспертизы нельзя.

По словам главы регионального комитета по культуре Владимира Цоя, работы вблизи археологического комплекса в любом случае должны быть прекращены.

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Стоит отметить, что вопрос о сохранении археологического комплекса находится на контроле комитета по культуре Ленинградской области. В свою очередь комитет не позволит разрушить уникальный комплекс с 10-вековой историей.