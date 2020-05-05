Стало известно, какие районы Ленобласти лидируют по количеству выздоровлений от COVID-19

Автор: Сергей Агутин
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10 районов Ленобласти демонстрируют динамику по количеству выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19.

В топ-3 лидеров:

  • Всеволожский район – девять выздоровевших;
  • Выборгский район – семь выздоровевших;
  • Кингисеппский район – пять выздоровевших.

В Бокситогорском и Ломоносовском районах – по четыре факта выздоровления. В Гатчинском районе выздоровели три человека, в Приозерском и Тосненском районах – по два человека.

Закрывают топ-10 Волосовский и Лужский районы, в которых зафиксировано по одному выздоровевшему.

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