Стало известно, какие районы Ленобласти лидируют по количеству выздоровлений от COVID-19

10 районов Ленобласти демонстрируют динамику по количеству выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19.
В топ-3 лидеров:
- Всеволожский район – девять выздоровевших;
- Выборгский район – семь выздоровевших;
- Кингисеппский район – пять выздоровевших.
В Бокситогорском и Ломоносовском районах – по четыре факта выздоровления. В Гатчинском районе выздоровели три человека, в Приозерском и Тосненском районах – по два человека.
Закрывают топ-10 Волосовский и Лужский районы, в которых зафиксировано по одному выздоровевшему.
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05.05.2020 100