Стало известно, какие районы Ленобласти лидируют по количеству выздоровлений от COVID-19

10 районов Ленобласти демонстрируют динамику по количеству выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19.

В топ-3 лидеров:

Всеволожский район – девять выздоровевших;

выздоровевших; Выборгский район – семь выздоровевших;

выздоровевших; Кингисеппский район – пять выздоровевших.

В Бокситогорском и Ломоносовском районах – по четыре факта выздоровления. В Гатчинском районе выздоровели три человека, в Приозерском и Тосненском районах – по два человека.

Закрывают топ-10 Волосовский и Лужский районы, в которых зафиксировано по одному выздоровевшему.