Госстройнадзор проверит готовность объектов и гигиену рабочих в Ленобласти

Определен список объектов для итоговых проверок между майскими праздниками в Ленобласти. Особое внимание будет уделено нормам санитарной защиты рабочих.

6 мая инспекторы Госстройнадзора проинспектирует два объекта:

цех по производству компоста в составе тепличного комплекса для круглогодичного промышленного производства культивируемых грибов в Толмачево Лужского района;

ферму крупного рогатого скота на 1 тыс. дойных голов в Выборгском районе.

7 мая будут проверены многоэтажные жилые дома с пристроенным дошкольным образовательным учреждением в Буграх. Также в эти дни застройщиками будут сданы два объекта:

многоквартирный жилой дом во Всеволожске по улице Северная;

многоквартирный жилой дом в Малом Верево по улице Кириллова (проблемный ЖК «Яблоневый цвет», достроенный инвестором, привлеченным администрацией Ленобласти).

8 мая инспекторы Госстройнадзора проверят производственно-складской комплекс в поселке им. Тельмана. Также компания «КВС-Девелопмент» сдает в этот день жилые дома со встроенными помещениями в Янино-1.