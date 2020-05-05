В Ленобласти проходит благоустройство памятников в рамках #СубботниковПобеды

5 мая в Гатчинском районе прошло благоустройство мемориала «Гвоздика» в поселке Пудость и братских захоронений в поселке Кобринское, селе Воскресенское, деревнях Меньково и Пижма.

Благоустройство было проведено в рамках акции #СубботникиПобеды. В мероприятии приняли участие волонтеры, активисты, члены Совета ветеранов, сотрудники администраций и депутаты. Местные предприниматели оказали безвозмездную поддержку материалами и инструментами.

В рамках субботника были спилены аварийные деревья и ветки, окрашены памятники и убраны территории захоронений от мусора и сухой травы.