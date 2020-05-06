В Ленобласти продолжаются #субботникиПобеды

Сегодня, 6 мая, добровольцы поддержали акцию #субботникиПобеды и благоустроили мемориальный парк «Роща пятисот» в Кингисеппе.

Участие также приняли сотрудники областных комитетов. Они провели уборку на братских могилах, отремонтировали памятники, привели в порядок территорию вокруг обелисков.

Аналогичные работы волонтеры провели у Памятника жертвам нацизма в деревне Лезье Кировского района на берегу реки Мга, а также на территории Мемориала Авиаторам Краснознаменного Балтийского флота в Мурино.

Пресс-служба правительства Ленобласти отмечает, что на муринском братском кладбище летчиков краснознаменного балтийского флота, погибших в борьбе с фашистами, похоронены Герои Советского Союза В. Н. Каштанкин, А. Г. Ломакин и Н. В. Шапкин.

Ранее ivbg.ru писал, что ветеринары Ленобласти также поддержали акцию #субботникиПобеды. При этом все участники соблюдают требования безопасности в период пандемии коронавируса.