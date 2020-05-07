Молодые ученые из Ленобласти могут получить гранты до полумиллиона рублей

Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс «Умник-фотоника», проходящего в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика»

К участию приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые, инноваторы, предприниматели и сотрудники высокотехнологичных компаний в возрасте от 18 до 30 лет включительно.

В ходе конкурса будут отобраны научно-технические проекты в области фотоники, радио-фотоники и оптоэлектроники. Победители получат по 500 тыс рублей и помощь в сопровождении проектов.

Узнать подробнее о конкурсе и ознакомиться с положением можно по ссылке. Подать заявку можно до 30 июня на площадке конкурса.

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