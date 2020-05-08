Фото: музей «Дом авиаторов» открылся во Всеволожске к 75-летию Великой Победы

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял участие в торжественном открытии нового музея «Дом авиаторов» во Всеволожске.

Музей рассказывает историю советских военно-воздушных сил. На его территории размещены макеты самолетов и авиабомб, элементы быта и скульптуры авиаторов, интерактивные карты боевых действий.

Здание, в котором открылся музей, раньше предназначалось для отдыха летчиков, сражавшихся за Ленинград и защищавших Дорогу жизни – 1-го минно-торпедного авиационного полка Краснознаменного Балтийского флота, 26-го и 27-го истребительно-авиационных полков.

Музей начнет принимать посетителей после снятия ограничительных мер по COVID-19.