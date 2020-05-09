За прошедшие сутки в России зафиксировано 10 817 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В Ленобласти – 79 новый случай, в Санкт-Петербурге – 425.

Число подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 10 817, до 198 676, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Динамика заболевания по городам и регионам: