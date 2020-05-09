Семь человек скончались от коронавируса в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Всего в России за сутки скончались 104 человека с COVID-19.

Так, в Северной столице зарегистрировано пять смертей граждан с коронавирусом. В свою очередь в Ленобласти зарегистрированы два случая смерти пациентов.

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Стоит отметить, что за весь период пандемии коронавирусной инфекции в России скончались 1827 человек. В Петербурге всего умерли 53 человека, в Ленобласти — шесть человек.