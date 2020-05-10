Согласно последним данным оперативного штаба на 10 мая, за последние сутки в Ленинградской области подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом.

Всего в регионе зафиксировано 1500 заболевших, вылечились при этом 423 человека. Погибли шестеро зараженных. Последние случаи коронавируса были выявлены в следующих населенных пунктах:

Всеволожск;

Кудрово Всеволожский район;

Новое Девяткино Всеволожский район;

Мурино Всеволожский район;

Сертолово Всеволожский район;

Осельки Всеволожский район;

Кузьмоловский Всеволожский район;

Токсово Всеволожский район;

Романовка Всеволожкий район;

пгт им. Свердлова Всеволожкий район;

Мяглово Всеволожкий район;

Карьер-Мяглово Всеволожкий район;

Лупполово Всеволожкий район;

Рапполово Всеволожкий район;

Новое Токсово Всеволожкий район;

Ненимяки Всеволожкий район;

Выборг;

Яковлево Выборгский район;

Каменка Выборгский район;

Ганино Выборгский район;

Гатчина;

Коммунар Гатчинский район;

Кировск;

Отрадное Кировский район;

Назия Кировский район;

Подпорожье;

Токари Подпорожский район;

Моторное Приозерский район;

Никольское Тосненский район;

Федоровское Тосненский район;

Сельцо Тосненский район.

В России за прошедшие сутки выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом, при этом из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни. Также зафиксировано 88 летальных исходов.

