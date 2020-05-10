Названы населенные пункты Ленобласти, где выявили новых зараженных коронавирусом

Автор: Илья Серов
-
Поделиться

Согласно последним данным оперативного штаба на 10 мая, за последние сутки в Ленинградской области подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом.

Всего в регионе зафиксировано 1500 заболевших, вылечились при этом 423 человека. Погибли шестеро зараженных. Последние случаи коронавируса были выявлены в следующих населенных пунктах:

  • Всеволожск;
  • Кудрово Всеволожский район;
  • Новое Девяткино Всеволожский район;
  • Мурино Всеволожский район;
  • Сертолово Всеволожский район;
  • Осельки Всеволожский район;
  • Кузьмоловский Всеволожский район;
  • Токсово Всеволожский район;
  • Романовка Всеволожкий район;
  • пгт им. Свердлова Всеволожкий район;
  • Мяглово Всеволожкий район;
  • Карьер-Мяглово Всеволожкий район;
  • Лупполово Всеволожкий район;
  • Рапполово Всеволожкий район;
  • Новое Токсово Всеволожкий район;
  • Ненимяки Всеволожкий район;
  • Выборг;
  • Яковлево Выборгский район;
  • Каменка Выборгский район;
  • Ганино Выборгский район;
  • Гатчина;
  • Коммунар Гатчинский район;
  • Кировск;
  • Отрадное Кировский район;
  • Назия Кировский район;
  • Подпорожье;
  • Токари Подпорожский район;
  • Моторное Приозерский район;
  • Никольское Тосненский район;
  • Федоровское Тосненский район;
  • Сельцо Тосненский район.
E6ih9d-dboU
inYm88cHi3s
oBel9HoAP8s
731S1W7DV_Q
2RH2GhovYb8
ePcJjb8SPO4
MkU0oDshC5M
jQ1bZ9JB—U
_kYRAE5OVtw

В России за прошедшие сутки выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом, при этом из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни. Также зафиксировано 88 летальных исходов.