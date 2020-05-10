Согласно последним данным оперативного штаба на 10 мая, за последние сутки в Ленинградской области подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом.
Всего в регионе зафиксировано 1500 заболевших, вылечились при этом 423 человека. Погибли шестеро зараженных. Последние случаи коронавируса были выявлены в следующих населенных пунктах:
- Всеволожск;
- Кудрово Всеволожский район;
- Новое Девяткино Всеволожский район;
- Мурино Всеволожский район;
- Сертолово Всеволожский район;
- Осельки Всеволожский район;
- Кузьмоловский Всеволожский район;
- Токсово Всеволожский район;
- Романовка Всеволожкий район;
- пгт им. Свердлова Всеволожкий район;
- Мяглово Всеволожкий район;
- Карьер-Мяглово Всеволожкий район;
- Лупполово Всеволожкий район;
- Рапполово Всеволожкий район;
- Новое Токсово Всеволожкий район;
- Ненимяки Всеволожкий район;
- Выборг;
- Яковлево Выборгский район;
- Каменка Выборгский район;
- Ганино Выборгский район;
- Гатчина;
- Коммунар Гатчинский район;
- Кировск;
- Отрадное Кировский район;
- Назия Кировский район;
- Подпорожье;
- Токари Подпорожский район;
- Моторное Приозерский район;
- Никольское Тосненский район;
- Федоровское Тосненский район;
- Сельцо Тосненский район.
В России за прошедшие сутки выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом, при этом из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни. Также зафиксировано 88 летальных исходов.