Питбуль напал на 9-летнюю девочку в Выборгском районе

Вчера вечером, 9 мая, в полицию поступило сообщение о нападении собаки на девятилетнего ребенка в садоводстве у поселка Большое Поле в Выборгском районе.

Уточняется, что жертвой оказалась девятилетняя девочка — на нее напал соседский питбуль. Она получила рваные раны лица и рук, пострадавшую госпитализировали.

Уточняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Минюст предложил штрафовать россиян за лающих по ночам собак. Таким образом, россияне смогут получить штраф не только за включение громкой музыки или за ремонтные работы в период с 07:00 до 23:00, но и за то, что не предпринимают необходимых действий для обеспечения тишины.