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В Роспотребнадзоре рассказали о микроклещах, массово атакующих россиян

В ведомстве опровергли сообщения СМИ о появлении нового вида паразитов.

В Роспотребнадзоре рассказали о микроклещах, массово атакующих россиян - В ведомстве опровергли сообщения СМИ о появлении нового вида паразитов.
Фото: GigaChat

В Роспотребнадзоре назвали некорректной информацию СМИ о появлении нового вида клещей, которых сложно заметить на коже из-за их небольших размеров.

Как пояснили специалисты, паразиты, атакующие россиян, на самом деле являются молодыми особями обычных иксодовых клещей. Их называют нимфами.

«Из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной агрессивностью и активностью. Малый размер (около 1–2 мм) позволяет им долго оставаться незамеченными на теле», — заявили в ведомстве.

При этом Роспотребнадзор подтвердил, что нимфы являются переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма) и других опасных инфекций.

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Фото на миниатюре: magnific

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Александр Колесов погода

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