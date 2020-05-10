В Ленобласти стартует выставочный проект о самоизоляции

В Ленинградской области 16 мая во время Ночи музеев стартует проект, представляющий собой виртуальный музей самоизоляции.
Сейчас на сайте проекта, где откроется музей «В шесть часов после пандемии», ведется сбор экспонатов.
«Пандемия коронавирусной инфекции замкнула нас в четырех стенах, но видимых следов как будто не оставила. Эпидемии чумы и холеры меняли города и страны, COVID-19 изменил человека – его отношения, привычки, потребности. Мы не знаем, что будет дальше, возможно, мир уже не будет прежним, а, возможно, вирус уйдет, оставив лишь воспоминания о времени, когда мы были слишком близки и слишком далеки друг от друга», — говорится в сообщении.
Для участия следует заполнить несколько строк на сайте музея и прикрепить высказывание, впечатление, рассказ, наблюдение из жизни на самоизоляции.
«Это может быть видео, фотография, аудиозапись любого жанра! Нам интересно все! Важно, чтобы ваша работа описывала новые реалии, фиксировала изменения, новшества вашей личной жизни, жизни вашей семьи, города или всего мира! Чем разнообразнее будут ваши наблюдения, тем лучше. На выставке, которая откроется в 6 часов вечера после пандемии, мы надеемся собрать целую антологию самоизоляции!», — говорится в условиях участия.