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Тысячи транзакций в сутки: СК и ФСБ задержали 24 человека по делу о финансировании онлайн-казино

ФСБ вместе с СК РФ пресекла деятельность преступного сообщества, обеспечивавшего финансирование онлайн-казино.

Тысячи транзакций в сутки: СК и ФСБ задержали 24 человека по делу о финансировании онлайн-казино - Размер незаконного дохода подсчитывается.
Скрин видео: ЦОС ФСБ России

Задержаны 24 человека, еще восемь объявлены в розыск, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и официальный представитель СК Светлана Петренко.  Им предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем. У задержанных изъяли деньги, предметы роскоши и дорогостоящие машины. На все имущество подозреваемых наложен арест, в отношении них уже избраны меры пресечения.

По данным СК и ФСБ, члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх в нескольких онлайн-казино с последующим перечислением в адрес казино поступивших денежных средств. Ежедневно осуществлялись тысячи транзакций. Размер незаконного дохода подсчитывается.

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