Жительница Соснового Бора ударила супруга ножом, но извинилась   

Автор: Сергей Агутин
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Прокуратура Соснового Бора поддержала обвинение в отношении 31-летней местной жительницы, нанесшей супругу удар ножом в грудь. Обвиняемая признала свою вину.

По версии следствия, в июне 2019 года, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла супругу удар кухонным ножом в область груди во время ссоры. Был причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемая принесла извинения пострадавшему.

Решением суда, преступница осуждена на два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

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