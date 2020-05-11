В Ленобласти зафиксированы 66 новых случаев COVID-19 – статистика на 11 мая

За прошедшие сутки в России зафиксировано 11 656 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В Ленобласти – 66 новых случаев, в Петербурге – 307.

Всего в России – 221 344 заболевших в 85 регионах. Выздоровевших – 39 801 человек. За прошедшие сутки зафиксировано 94 летальных случаев. Всего в России от COVID-19 умерли 2009 человек.

Динамика заболевания по городам и регионам:

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