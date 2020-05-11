Россия вышла на третье место в мире по количеству заражений COVID-19   

В России за сутки зафиксировали 11 656 новых случаев заражения COVID-19. Всего заболевших в стране – 221 344 человека.

По данным университета Хопкинса, Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом. Количество зараженных в стране превысило Италию (219 070) и Великобританию (220 449). Больше, чем в России, зараженных только в Испании (224 350) и США (1 329 799).