Горжусь ленинградцами: Дрозденко поблагодарил участников онлайн-мероприятий к 75-летию Победы

В онлайн-мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, поучаствовали более 600 000 жителей Ленобласти. Для Александра Дрозденко основные мероприятия Дня Победы прошли в режиме онлайн.

Губернатор Ленобласти рассказал, что, как и все, стоя встретил минуту молчания, пел песню «День Победы», вместе с супругой держал портреты своих дедов возле окна. Однако глава региона также посетил ряд торжественных мероприятий, возложил цветы к стеле города Воинской Славы.

«Я выбрал Гатчину. Город воинской Славы, который для всех нас очень дорог. Это культурная столица Ленинградской области», – рассказал глава Александр Дрозденко

Губернатор Ленобласти отметил панно победителей из маленьких фотографий родственников жителей Гатчинского района, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также его техническую реализацию через qr-код, выводящий полноразмерную фотографию человека, если поднести к нему телефон и ввести фамилию. Также Александр Дрозденко отметил, что проведена хорошая реконструкция гатчинского мемориала.

По словам главы региона, в онлайн-мероприятиях приняли участие более 600 000 жителей Ленобласти, и это вызывает у него внутреннюю гордость.

«Я всем искренне за это благодарен», – заключил Александр Дрозденко