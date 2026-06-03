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Новости Социум

Спасатели Ленобласти назвали 4 главных правила на случай, если заблудился в лесу

Специалисты рассказали, что ни в коем случае нельзя делать в такой ситуации.

С приходом тепла экстренные службы все чаще получают сообщения о пропаже людей в лесу. Аварийно-спасательная служба  Ленинградской области публикуют памятку, как действовать в подобной ситуации, чтобы поисковикам было легче вас найти. 

Как только вы поняли, что заблудились, ни в коем случае нельзя паниковать и пытаться выбраться самостоятельно. Важно успокоиться и оставаться на одном месте.

Также важно сразу вызывать помощь по номеру 112. Диспетчеру необходимо будет сообщить последнее известное местоположение и описать окружающую обстановку. если сети нет, продолжайте дозваниваться.

"Экономьте заряд телефона. Телефон — ваш главный инструмент для связи со спасателями. Не тратьте батарею на звонки родственникам, игры или прослушивание музыки. Переведите устройство в режим энергосбережения, чтобы сохранить заряд для связи с экстренными службами, — также советуют специалисты.

Заключительная рекомендация — не сидеть в тишине. Если вы потерялись и услышали голоса спасателей, важно подать сигнал любым возможным способом. В темное время суток можно использовать фонарик на телефоне. Например, три коротких вспышки — международный сигнал бедствия.

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Фото на миниатюре: magnific

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Аварийно-спасательная служба Ленинградской области заблудился в лесу
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Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что новый комплекс привлечёт миллиарды рублей инвестиций.

«Вы уже крупнейший производитель сырого молока в России. Для региона очень важно, когда приходят такие инвесторы и партнёры. Мы не подведём», — отметил глава региона.

На предприятии будет создано более 100 рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления в бюджет составят 140 миллионов рублей.

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Напомним, чтов Ленобласти выдается порядка 50 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Помощь в заполнении грантовых заявок — в Агентстве АПК Ленобласти.

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Волосовский район пмэф ПМЭФ-2026 Александр Дрозденко

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