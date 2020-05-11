Жительница Соснового Бора с манией преследования уехала в Севастополь и пропала

10 мая около 17:00 в полицию Соснового Бора обратился местный житель, который не может связаться с 29-летней супругой, 8 мая уехавшей в Севастополь.

По словам обратившегося, 9 мая его супруга еще выходила на связь. По его словам, у пропавшей иногда проявляется мания преследования.

Супругу он описал, как невысокую, худощавую девушку с темными, прямыми волосами и карими глазами. Из особых примет – родимое пятно над губой. Из одежды – красная куртка, черная юбка в пол, черные кроссовки и бордовая футболка.