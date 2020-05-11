Дрозденко: продлить в регионе самоизоляцию и обезопасить себя – просто, но я на это не пойду

В Ленобласти с 12 мая начинается постепенное снятие ограничений по COVID-19. Режим самоизоляции подвергнется послаблениями, но на некоторое время будет сохранен.
Несмотря на то, что решение о послаблении ограничений дается нелегко, губернатор Ленобласти сообщил, что с медицинской точки зрения ситуация под контролем. В регионе ежедневно проводится более 2 000 анализов на COVID-19. Люди, контактировавшие с заболевшими, находятся под контролем.
В Ленобласти подготовленные койки загружены только наполовину, в дополнение к ним запускаются еще около 200 коек. Кроме того, эпидемиологическая ситуация в регионе складывается по-разному: где-то зараженных десятки, а где-то – сотни.
Глава региона понимает, что люди устали от режима самоизоляции, ежедневно несут психологическую, физическую, экономическую нагрузки.
Выплаты в 5-7 тыс. рублей и другие дополнительные меры поддержки не решают полностью проблему занятости граждан. Именно поэтому в Ленобласти принято смелое, рискованное, но обоснованное решение по поэтапному послаблению ограничений по COVID-19.