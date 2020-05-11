Дрозденко: продлить в регионе самоизоляцию и обезопасить себя – просто, но я на это не пойду

В Ленобласти с 12 мая начинается постепенное снятие ограничений по COVID-19. Режим самоизоляции подвергнется послаблениями, но на некоторое время будет сохранен.

«Я прекрасно понимаю, что заболеваемость у нас тоже не снижается. Мы были на плато 40-50 заболевших в сутки. В последние дни мы выходим на 60-70», – заявил Александр Дрозденко

Несмотря на то, что решение о послаблении ограничений дается нелегко, губернатор Ленобласти сообщил, что с медицинской точки зрения ситуация под контролем. В регионе ежедневно проводится более 2 000 анализов на COVID-19. Люди, контактировавшие с заболевшими, находятся под контролем.

«Эта масштабная тестируемость помогает нам своевременно выявлять заболевание. У нас сегодня порядка 10 % загружено, около 30 человек на ИВЛ – это очень хороший резерв», – сообщил Александр Дрозденко

В Ленобласти подготовленные койки загружены только наполовину, в дополнение к ним запускаются еще около 200 коек. Кроме того, эпидемиологическая ситуация в регионе складывается по-разному: где-то зараженных десятки, а где-то – сотни.

«Наверное, самая простая формула – это объявить, что мы продляем себе самоизоляцию до определенного периода, и поставить на этом точку. Сделать для себя, как для руководителя, такой островок безопасности. То есть не брать на себя риски и продлить самоизоляцию в полной мере. Но я на это не пойду», – размышляет Александр Дрозденко.

Глава региона понимает, что люди устали от режима самоизоляции, ежедневно несут психологическую, физическую, экономическую нагрузки.

«С другой стороны, отпустить режим самоизоляции и сказать, что все закончилось – это просто закрыть лицо и не видеть то, что происходит. Но я также понимаю, что людей нужно поддержать экономически», – говорит Александр Дрозденко

Выплаты в 5-7 тыс. рублей и другие дополнительные меры поддержки не решают полностью проблему занятости граждан. Именно поэтому в Ленобласти принято смелое, рискованное, но обоснованное решение по поэтапному послаблению ограничений по COVID-19.