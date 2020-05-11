Заслуженный мастер спорта СССР, почетный гражданин Ленобласти Мухачева Любовь Алексеевна поделилась собственными впечатлениями от праздника 9 мая в 2020 году.

«В этом году День Победы я встретила в изоляции, смотрела праздник по телевизору», – сообщила Любовь Алексеевна

Заслуженного мастера спорта СССР порадовало, что праздничные программы в изобилии были представлены на телеканалах, благодаря чему была передана атмосфера праздника.

«На самом деле мне тяжело говорить об этом празднике, потому как жила и воспитывалась я в послевоенное время. Хорошо помню то время, тяжелую жизнь людей», – вспоминает Любовь Алексеевна

Почетный гражданин Ленобласти рада, что современное поколение живет в спокойное и мирное время, и преклоняется перед теми, кому довелось пройти войну.

«Дай Бог всем крепкого здоровья и счастливой жизни», – говорит Любовь Алексеевна

Заслуженный мастер спорта СССР выражает радость по поводу того, что о ветеранах помнят и заботятся.